اسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 155500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 154500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان الاسعار ارتفعت ايضا حيث سجل البيع 155250 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 154250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.