اسعار الدولار تسجل 150 ألف دينار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، لتسجل 150000 الف دينار في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا في الساعة 12.30 ظهر اليوم، سعر صرف بلغ 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 149000 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر البيع لصرف الدولار 150100 دينار، و 150000 دينار سعر الشراء لكل 100 دولار.