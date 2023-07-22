اسعار الدولار تستمر بالصعود مع إغلاق بورصتي أربيل وبغداد

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم السبت، ارتفاعاً في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 151500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 151700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151550 ديناراً مقابل 100 دولار.