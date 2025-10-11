اسعار الدولار تستقر في بغداد وأربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما ارتفع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت في الكفاح و الحارثية لتسجل 141600 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا أيضا حيث بلغ سعر البيع 141350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141250 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.