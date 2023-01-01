اسعار الدولار تستقر في بغداد وتنخفض بأربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152650 دينارا مقابل 100 دولار.