اسعار الدولار تستقر في بغداد وترتفع بأربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، اقفلت على سعر صرف بلغ 146850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 145750 ديناراً لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.