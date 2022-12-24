اسعار الدولار ترتفع أكثر في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 153400 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 152500 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 152750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 153350 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 153250 دينارا مقابل 100 دولار.