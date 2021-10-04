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اسعار الدولار ترتفع في كوردستان بعد انخفاضها في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-04T07:40:39+0000
اسعار الدولار ترتفع في كوردستان بعد انخفاضها في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح يوم امس الاحد 147650 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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