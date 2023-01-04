اسعار الدولار ترتفع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 156000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 153100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدولار البيع 156000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار امريكي.