اسعار الدولار ترتفع في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 153600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153250 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.