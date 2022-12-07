اسعار الدولار ترتفع في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 150450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 150200 دينار عراقي مقابل 100دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 15100 دينار عراقي، بينما بلغت سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150450 دينارا مقابل 100 دولار.