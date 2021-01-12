اسعار الدولار تتنفس الصعداء في ظل احتمالات تحفيز جديد

شفق نيوز/ تمسك الدولار بمكاسب حققها على مدار أربعة أيام مقابل عملات مناظرة رئيسية يوم الثلاثاء، مستنداً باحتمالات تقديم تحفيز مالي ضخم العائدات الأميركية.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير كانون الثاني في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونغرس، بـ"تريليونات" من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي بلغه الأسبوع الماضي إذ تجاوز عائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات واحدا بالمئة للمرة الأولى منذ مارس آذار وارتفع 1.148 بالمئة أثناء الليل.

وفاق الدعم من ارتفاع العوائد حتى الآن المخاوف من أن الإنفاق الإضافي سيرفع مستويات الدين ويثير تضخماً أسرع وتيرة، وهو ما يؤدي في المعتاد إلى تقليص جاذبية العملة الأميركية.

ويتوقع العديد من المحللين أن يواصل الدولار الأميركي الانخفاض، بعد أن شهد مؤشره ما يقرب من سبعة بالمئة في 2020 إذ أن التوسع في التحفيز وطرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا أديا إلى تألق توقعات الاقتصاد العالمي