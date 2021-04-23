اسعار الدولار تتعثر عالمياً

شفق نيوز/ انحصر الدولار في نطاق تداول ضيق قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات مناظرة رئيسية، اليوم الجمعة، إذ يتدبر المتعاملون الخطوات القادمة للبنوك المركزية الكبرى قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الأسبوع المقبل.

ونزلت عملة ”إيثر“ المشفرة ما يزيد عن 10% وهوت منافستها الأكبر ”بتكوين“ 5%، في ظل تكهنات بأن خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية ستكبح الاستثمار في الأصول الرقمية. بحسب رويترز.

وتكبد اليورو خسائر بعد أن دحضت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعات بأن صانعي السياسات سيبدؤون النظر في تقليص مشتريات سندات بسبب تحسن آفاق الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يكرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي رسالة لاجارد بأن الحديث عن التقليص سابق لأوانه، مما سيفرض ضغوطا نزولية على عوائد الخزانة ويكبح مكاسب الدولار مقابل معظم العملات.

ونزل الدولار إلى 107.80 ين، اليوم، وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من مارس/ آذار.

واستقر اليورو عند 1.2027 دولار بعد أن نزل 0.2 %، أمس الخميس.

وما زالت العملة الأوروبية الموحدة بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2080 دولار، الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اليوم، لكن متعاملين يقولون إن المخاطر تشير إلى نزول بسبب ضعف أسعار السلع الأولية في الأيام القليلة الماضية.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.38535 دولار، بعد أن تكبد خسارة 0.6 % في الجلسة الماضية.

وفي العملات المشفرة، نزل الـ ”إيثر“ نحو 7% إلى حوالي 2234 دولارا، وكان تراجع في وقت سابق إلى 2116 دولارا، لينخفض عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2645.97 دولار، سجله أمس الخميس، بعد أن كشف الرئيس بايدن عن خطة لمضاعفة الضرائب تقريبا على الأرباح الرأسمالية لمن يربحون ما يزيد عن مليون دولار.

وتراجعت ”بتكوين“ 4.2 % إلى ما يقل عن 50 ألف دولار، ولامست لفترة وجيزة مستوى 48338 دولارا.

ونزلت ”بتكوين“ كل يوم باستثناء يومين منذ بلغت المستوى القياسي المرتفع 64895.22 دولار، في 14 أبريل/ نيسان.