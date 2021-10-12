اسعار الدولار تتراجع ومستشار الكاظمي: يؤكد البنك يلبي السوق

شفق نيوز/ تراجعت اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، بشكل تدريجي لتسجل حتى الساعة 12 من مساء هذا اليوم 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد افتتاحها صباح هذا اليوم على 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "عرض العملة الاجنبية للبنك المركزي يعتبر كافيا ويلبي احتياجات السوق وأكثر من ذلك".

واضاف ان "ما نراه اليوم من ارتفاع أسعار الدولار أو انخفاضه يأتي من العرض والطلب في الأسواق المحلية".