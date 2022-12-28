اسعار الدولار تتراجع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 156500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الثلاثاء 157300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 156000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 156500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 156400 دينار لكل 100 دولار امريكي.