اسعار الدولار تتراجع في بغداد وإقليم كوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 143750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 144350 عراقياً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 142750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144200 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 144100 دينار مقابل 100 دولار.