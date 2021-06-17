اسعار الدولار تتراجع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 149200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148500 دينار لكل 100 دولار.