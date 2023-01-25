اسعار الدولار تتجاوز 160 ألف دينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي مجددا، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 160600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار قد سجلت صباح امس الثلاثاء، 158500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 161000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 160000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا عن صباح يوم أمس، حيث بلغ سعر الدولار البيع 162500 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 162475 دينار.