اسعار الدولار بين صعود واستقرار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الثلاثاء 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار.