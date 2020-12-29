استئناف ضخ الغاز الإيراني للعراق بعد تسوية الديون

شفق نيوز/ قال متحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إن إيران ستستأنف تدفقات الغاز بمعدلاتها العادية إلى العراق اعتبارا من غدٍ الأربعاء، بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن فواتير غير مدفوعة.

وقالت شركة الغاز المملوكة للدولة في إيران، يوم الاثنين، إنها خفضت الإمدادات إلى العراق؛ بسبب متأخرات تزيد على ستة مليارات دولار. بينما قالت وزارة الكهرباء العراقية إن تلك التخفيضات تعرّض بغداد ومدنا أخرى لخطر نقص شديد في الكهرباء.

وقال المتحدث أحمد موسى إنه "تم التوصل لاتفاق اليوم الثلاثاء أثناء اجتماع بين وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الذي يزور بغداد، ونظيره العراقي ماجد مهدي؛ لاستئناف المعدلات العادية لتدفق الغاز اعتبارا من مساء الأربعاء"، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت وزارة الكهرباء قد قالت الاثنين إن خفض إيران لإمدادات الغاز تسبب بفقدان العراق 7 آلاف ميجاوات من الكهرباء، مما أثر بشكل كبير على ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.