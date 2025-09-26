استئناف صادرات نفط كوردستان إلى تركيا ابتداءً من صباح غد السبت

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر نفطي في شركة نفط الشمال، يوم الجمعة، أن صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان إلى تركيا ستُستأنف صباح غد السبت، بعد توقف الصادرات في آذار/ مارس 2023.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات الضخ عبر خط أنبوب كركوك – جيهان ستبدأ مجدداً اعتباراً من صباح السبت، وذلك عقب تفاهمات فنية وإدارية بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والجانب التركي".

وأضاف أن "الاستئناف يأتي بعد سلسلة مفاوضات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية، شارك فيها ممثلون عن الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان، فضلاً عن شركات تشغيلية عاملة في الإقليم".

وأشار المصدر إلى أن "التوقف السابق لصادرات نفط كوردستان كبّد العراق خسائر مالية كبيرة، كما أثّر على إيرادات حكومة الإقليم، في وقت يمر فيه العراق بأزمة مالية وضغوط على الموازنة الاتحادية".

وأكد أن "استئناف الضخ من شأنه أن يعزز الإيرادات ويُسهم في استقرار الأسواق الداخلية".

وكان إقليم كوردستان يضخ نحو 500 ألف برميل يومياً قبل توقف الصادرات في آذار/ مارس 2023، بعد صدور حكم يلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، ما دفع أنقرة لوقف استخدام الخط الناقل للخام.

وفي تموز/ يوليو الماضي، وافق الإقليم على تسليم نفطه إلى شركة تسويق النفط العراقي "سومو" لتتولى بيعه دولياً، في خطوة لتهدئة النزاع الممتد بشأن عائدات النفط.

ويوم أمس الخميس، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن البلاد تكبدت خسائر تراوحت بين 22 و25 مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان، مرجحاً أن تُستأنف التدفقات خلال الأسبوع الجاري.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً عن تقديرات سابقة بخسائر قيمتها 19 مليار دولار حتى شباط/ فبراير الماضي.

ويأتي ذلك في وقت وقع فيه الإقليم ومعظم شركات النفط العاملة اتفاقاً لاستئناف الصادرات، لكنه ما يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الحكومة الاتحادية في بغداد، وفق بيان لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.

ومن المنتظر أن يؤدي استئناف الضخ عبر خط الأنابيب الرابط بين كوردستان وتركيا إلى تدفق مبدئي بنحو 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تخمة معروض نفطي في ظل زيادة إنتاج تحالف "أوبك+".

ويُعَد خط كركوك – جيهان، الذي يمتد من شمال العراق وصولاً إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، الشريان الرئيس لنقل النفط الخام من الحقول في إقليم كوردستان والمحافظات الشمالية إلى الأسواق العالمية.