استئناف تصدير نفط الإقليم يرفع صادرات العراق إلى 3.65 ملايين برميل

شفق نيوز- بغداد

أكد وكيل وزارة النفط العراقية، باسم محمد، يوم السبت، أن صادرات البلاد النفطية، سوف ترتفع إلى 3 ملايين و650 ألف برميل يومياً، وذلك بعد استئناف التصدير عبر حقول إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم هو يوم تاريخي وإنجاز كبير للحكومة، بعد استئناف النفط من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان عبر الأنبوب العراقي التركي".

وأضاف أنه "الكميات المصدرة ستبدأ بـ 190 ألف برميل يوميا، مما يضيف مردودات مالية ستسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي"، موضحا أن "هذه الكميات ستضاف إلى صادرات العراق والتي تقدر بـ 3 ملايين و400 الف برميل يوميا، وبالتالي فأن مجموع صادرات العراق سيبلغ 3 ملايين و650 ألف برميل يوميا".

وجاء ذلك، بالتزامن مع دعوة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إلى إيجاد حلّ جذري لمسألة رواتب ومستحقات الإقليم، وذلك على خلفية استئناف التصدير.

وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، خلال استضافته في جلسة حوارية تحت عنوان "تكامل الطاقة الإقليمي: فرص التعاون بين العراق والأردن في التحول المستدام"، حضرها مراسل شفق نيوز، أن إعادة استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا سيؤدي الى تعظيم الموارد الأساسية للدولة العراقية.

واستؤنفت، صباح اليوم السبت، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.