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استئناف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا "وسط مخاوف"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-21T06:14:39+0000
استئناف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا "وسط مخاوف"

شفق نيوز/ قالت شركة تشغيل خط الأنابيب، إن روسيا استأنفت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي يمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا اليوم الخميس، وسط مخاوف من أن تستخدم موسكو صادراتها الضخمة من الطاقة لمواجهة الضغوط الغربية بشأن غزوها لأوكرانيا.

ويأتي استئناف خط أنابيب نورد ستريم 1 بقدرة مخفضة بعد انقطاع الصيانة لمدة 10 أيام.

ودفعت مخاوف من احتمال توقف إمدادات الغاز الروسية التي يتم إرسالها عبر أكبر خط أنابيب في أوروبا من قبل موسكو الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الدول الأعضاء يوم الأربعاء بخفض استخدام الغاز بنسبة 15٪ حتى مارس كخطوة طارئة.

وكان بوتين قد حذر في وقت سابق من أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم معرضة لخطر المزيد من الانخفاض.

نفت روسيا ، أكبر مصدر للغاز في العالم ، الاتهامات الغربية باستخدام إمداداتها من الطاقة كأداة للإكراه ، قائلة إنها مورد موثوق للطاقة.

نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله يوم أمس الأربعاء ، بالنسبة لنفطها، لن ترسل روسيا إمدادات إلى السوق العالمية إذا تم فرض حد أقصى للسعر أقل من تكلفة الإنتاج.

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