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استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-11T10:53:59+0000
استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية من وإلى إيران بدءاً من يوم غد الاثنين.

وقال الشبلي في بيان إن استئناف تلك الرحلات تم بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل سلطة الطيران الايرانية لتشغيل الرحلات المباشرة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران وبالعكس والتي توقفت لمدة استمرت من 25/9/2020 ولغاية 8/10/2020 بطلب من السلطات الايرانية.    

واكد حرص الوزارة وادارة الناقل الوطني على اعادة العمل بهذا الخط المهم مع تعزيز اجراءاتها الوقائية والالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال تنفيذ الرحلات إضافة الى التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمات الطيران العالمية للوقاية من خطر الاصابة بوباء كورونا.



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