استيراد العراق للحمضيات التركية يتجاوز 90 مليون دولار في 4 أشهر

شفق نيوز/ اعلن رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضار الطازجة في بحر إيجة التركية، خير الدين اوتشاك، يوم الأربعاء، أن استيرادات العراق من الحمضيات والبرتقال بلغت أكثر من 90 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2024.

وأضاف، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن تركيا تهدف الى تصدير اكثر من 1.3 مليار دولار هذا العام ، مبينا أن روسيا كانت اكبر سوق لمزارعي الحمضيات الأتراك في الأشهر الأربعة الحالية الاولى حيث بلغت صادراتها 148 مليون دولار .

وبين، أن العراق جاء ثانيا بمبلغ 90.2 مليون دولار وهو ما يمثل ارتفاع مذهلا بنسبة 399% عن عام 2023، فيما بلغت صادرات تركيا من الحمضيات إلى أوكرانيا وبولندا 45.5 مليون دولار و 23.4 مليون دولار على التوالي، بينما حققت شحنات الحمضيات إلى رومانيا إيرادات بقيمة 22 مليون دولار.

وسجلت حصة اليوسفي من إجمالي صادرات الحمضيات 49 بالمئة، أو 233.5 مليون بالمئة، في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024. وبلغ إجمالي شحنات اليوسفي الصادرة إلى روسيا 98 مليون دولار، فيما سجل هذا الرقم 32 مليون دولار للعراق، على التوالي.

وبينما صدرت تركيا يوسفي بقيمة 4.3 ملايين دولار إلى العراق في الفترة من كانون الثاني / يناير إلى نيسان / أبريل من عام 2023 ، تمكنت من رفع هذا الرقم إلى 32 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع قياسي بنسبة 659 بالمئة.

من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات الليمون إلى العراق بنسبة 181 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 33.4 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات البرتقال إلى هذا البلد، بأكثر من 1300 في المائة لتصل إلى 23.3 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أبريل.