استيرادات العراق من الرز التايلاندي تتجاوز 400 مليون دولار في عام

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق من الرز التايلاندي أكثر من 400 مليون دولار خلال العام الماضي 2023، وفقًا لموقع TradeMap المتخصص في بيانات التجارة الدولية.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرها الموقع، استورد العراق 864 ألف طن من الرز التايلاندي في عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 413 مليون دولار.

وأشار الموقع إلى أن حصة العراق من واردات الرز التايلاندي بلغت 31%.

وأضاف الموقع أن النمو السنوي لواردات الرز من تايلاند شهد زيادة بنسبة 51% بين عامي 2019 و2023.