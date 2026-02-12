استيرادات العراق من البرازيل تتجاوز 1.4 مليار دولار في عام 2025

شفق نيوز- متابعة

بلغت استيرادات العراق من البرازيل أكثر من 1.4 مليار دولار في عام 2025 حسب بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية "COMTRADE".

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن العراق استورد سلع من البرازيل بقيمة 1.490 مليار دولار في عام 2025 منخفضة عن عام 2024 الذي بلغت الاستيرادات فيها 1.900 مليار دولار، ومرتفعاً عن عام 2023 التي بلغت قيمة الاستيرادات من البرازيل 1.300 مليار دولار.

وبينت أن أكبر السلع المستوردة السكر ومنتجاته بقيمة 374 مليون دولار، يليها اللحوم بقيمة 324 مليون دولار، تليها الزيوت والبذور الزيتية وفواكه الزيتية بقيمة 263 مليون دولار، تليها الحيوانات الحية بقيمة 171 مليون دولار، تليها الحبوب 167 مليون دولار إضافة إلى منتجات الحديد والسلع المعدنية وسلع أخرى.