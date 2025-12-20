استيرادات العراق تتجاوز 60 مليار دولار في 9 أشهر

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن استيرادات العراق لغاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي من العام 2025 بلغت أكثر من 63 مليار دولار.

وقال البنك في احصائية له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "استيرادات العراق لغاية 9 أشهر وابتداءً من مطلع كانون الثاني/يناير، و لغاية ايلول بلغت 63 ملياراً و93 مليون دولار"، مبينا ان "الاستيرادات شملت استيرادات القطاع الحكومي والقطاع الخاص".

واضاف ان "استيرادات القطاع الحكومي بلغت 5 مليارات و 350 مليون دولار، فيما بلغت استيرادات القطاع الخاص 57 ملياراً و 743 مليون دولار".

واشارت الى ان "استيرادات الحكومية شملت الاستيرادات الاستهلاكية و استيرادات الرأسمالية و استيرادات المنتجات النفطية، واستيرادات الحكومية الاخرى"، فيما شملت "استيرادات القطاع الخاص على الاستيرادات الاستهلاكية و الاستيرادات الرأسمالية".