استيرادات العراق تتجاوز 40 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أن استيرادات العراق للنصف الأول من العام 2025 بلغت أكثر من 40 مليار دولار أميركي.

وقال البنك في احصائية له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "استيرادات العراق ابتداء من كانون الثاني/يناير، ولغاية حزيران/يونيو الماضي بلغت 41 مليارا و 991 مليون دولار"، مبينا ان "الاستيرادات شملت القطاع الحكومي والقطاع الخاص".

واضاف ان "استيرادات القطاع الحكومي بلغت 3 مليارات و 190 مليون دولار، فيما بلغت استيراد القطاع الخاص 38 مليارا و 800 مليون دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "استيرادات الحكومية شملت الاستيرادات الاستهلاكية والاستيرادات الرأسمالية واستيرادات المنتجات النفطية واستيرادات اخرى"، فيما شملت "استيرادات القطاع الخاص على الاستيرادات الاستهلاكية و الاستيرادات الرأسمالية".

وكانت استيرادات العراق من السلع قد ارتفعت بنسبة 24% في العام 2024، وفقا لإحصائية للبنك المركزي نشرتها وكالة شفق نيوز يوم الثلاثاء، 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبلغت صادرات العراق لـ10 من المواد والسلع 87.410 مليار دولار في العام 2024 مرتفعة بنسبة 24.69% عن عام 2023 التي بلغت فيها الاستيرادات 65.826 مليار دولار، و مرتفعة بنسبة 36.86% عن عام 2022 التي بلغت فيها الاستيرادات 55.194 مليار دولار.

وكانت أكثر المواد استيرادا من نصيب المكائن ومعدات النقل حيث بلغت قيمتها 33.653 مليار، تلتها مصنوعات متنوعة بقيمة 13.811 مليار دولار، تليها سلع مصنعة بقيمة 9.965 مليارات دولار، تليها وقود وزيوت تشحيم بقيمة 8.566 مليارات دولار .

وأما السلع الأكثر شراءً شملت ايضا المواد الكيمياوية بقيمة 5.857 مليارات دولار، تليها زيوت وشحوم حيوانية بقيمة 5.594 مليارات دولار تليها، المواد الغذائية بقيمة 4.720 مليارات دولار .