استيرادات العراق تتجاوز 21 مليار دولار للربع الأول من العام 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن استيرادات العراق للربع الأول من العام 2025 بلغت أكثر من 21 مليار دولار.

وقال البنك في احصائية له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "استيرادات العراق بلغت 21 ملياراً و363 مليون دولار"، مبينا ان "الاستيرادات شملت القطاع الحكومي القطاع الخاص".

واضاف ان "استيرادات القطاع الحكومي بلغت ملياراً و 377 مليون دولار، فيما بلغت استيراد القطاع الخاص 19 ملياراً و 985 مليون دولار".

وأشارت البنك إلى أن "استيرادات الحكومية شملت الاستيرادات الاستهلاكية و استيرادات الرأسمالية و استيرادات المنتجات النفطية واستيرادات الحكومية الاخرى وطبع العملة"، فيما شملت "استيرادات القطاع الخاص على الاستيرادات الاستهلاكية و الاستيرادات الرأسمالية".