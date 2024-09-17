استهلاك أكثر من 33 مليون لتر من غاز السيارات بالعراق خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في الكميات المستهلكة من قبل المواطنين من غاز السيارات (LPG) والتي تخطت 33 مليون لتر خلال شهر آب/أغسطس الماضي في جميع المنافذ الموجودة بالبلاد التابعة لشركتي المنتجات النفطية وتعبئة الغاز.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان اليوم، إن المؤشرات الاستهلاكية من مادة غاز السيارات الشهر الماضي أشارت إلى التزايد الكبير بواقع (5) ملايين لتر تقريباً عن شهر تموز مما حفز الشركة على فتح منافذ جديدة لتغطية احتياجات المواطنين المتزايدة.

كما أشار الى ارتفاع الكميات المستهلكة من قبل المواطنين من غاز السيارات (LPG) الى 33 مليون لتر في جميع المنافذ الموجودة في المحافظات كافة، والتابعة لشركتي المنتجات النفطية وتعبئة الغاز.

بدوره أشار مدير هيئة التجهيز فلاح هاشم الى انـ شركة التوزيع أصبحت اليوم تمتلك (63) منفذاً توزيعياً لغاز المركبات بعد افتتاحها مؤخراً (4) منافذ جديدة في محافظات ( بغداد، النجف، الديوانية، صلاح الدين ) ، في الوقت الذي أضافت شركة تعبئة الغاز (4) منافذ جديدة.

ونوه الى بلوغ عدد المنافذ الكلية لكلا الشركتين (118) منفذا (55) منها عائد الى شركة تعبئة الغاز، و (63) عائد الى شركة التوزيع، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتغطية المحافظات بمنافذ أخرى جديدة.