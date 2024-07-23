استهلاك غاز السيارات تجاوز 27 مليون لتر الشهر الماضي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الثلاثاء، عن تصاعد في كميات استهلاك غاز السيارات (LPG) تخطى 27 مليون لتر من قبل المواطنين في منافذها وبجميع المحافظات في شهر تموز الماضي.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان اليوم، إن الشركة قطعت شوطا كبيرا في انضاج مشروع غاز السيارات، مؤكدا أن التزايد الشهري في نسبة استهلاك غاز السيارات هو دليل على رغبة المواطنين بتزويد مركباتهم من المنتوج مما يحفز الشركة على فتح أكبر عدد من المنافذ لتغطية احتياجاتهم الوقودية.

بدوره أشار مدير هيئة التجهيز فلاح هاشم الى ان اعداد منافذ غاز السيارات في تزايد مستمر إذ بلغ عددها (109) منافذ (50) منها عائد الى شركة تعبئة الغاز و (59) عائدا إلى شركة التوزيع بعد افتتاح 3 منافذ تابعة للشركة واحد في البصرة والاثنين الآخرين في المثنى، مؤكداً أن جهود هيئة التجهيز مستمرة لفتح المزيد من المنافذ وزيادة عددها.