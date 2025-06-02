استنفار أمني وغلق طريق.. انفجار أنبوب غاز بين كركوك وبيجي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شرطة نفط الشمال، يوم الاثنين، بوقوع انفجار في أنبوب ناقل للغاز قرب قرية المرادية جنوبي محافظة كركوك، ما تسبب بتوقف الضخ واندلاع حريق محدود في الموقع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أنبوب الغاز الرابط بين محطة بيجي الغازية ومحافظة كركوك تعرض فجر اليوم لانفجار قرب قرية المرادية، التابعة لقضاء الحويجة جنوب المحافظة".

وأوضح أن "الانفجار تسبب بتسرب الغاز واشتعال النيران في الأنبوب، دون تسجيل إصابات بشرية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً حول المنطقة وأغلقت الطريق الرابط بين بيجي وكركوك كإجراء احترازي، إلى حين إكمال عمليات الإطفاء والصيانة".

وبيّن المصدر أن "فرق الدفاع المدني وفرق الصيانة التابعة لوزارة النفط باشرت مهامها في احتواء الحريق وتقييم الأضرار"، لافتاً إلى أن "التحقيقات الأولية لم تستبعد فرضية العمل التخريبي، رغم احتمالية وجود خلل فني أو تآكل في الأنبوب بسبب قدمه".

وتعد هذه الحادثة ضمن سلسلة من الأعطال والاستهدافات التي طالت البنى التحتية للطاقة في العراق خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات متكررة بتحديث الشبكات وتعزيز الحماية.