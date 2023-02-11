استمر ساعات طويلة.. المركزي العراقي يكشف تفاصيل اجتماعه مع الفيدرالي والخزانة الامريكية

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم السبت، عن تفاصيل اجتماعه مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والذي قال إنه استمر لساعات طويلة.

وذكر البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفد البنك المركزي العراقي اجتمع لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن في آن واحد".

وأبدى الطرفان وفقاً للبيان، "استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد".

وناقش وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة.

وأكد البنك الفيدرالي الأمريكي أنّ "إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين".

وبيّن مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم الدعم المطلوب".

واستمع المجتمعون إلى عرض قدّمه محافظ البنك المركزي العراقي بشأن توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف.