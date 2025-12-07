استمرار هبوط العملة الايرانية.. الدولار يتجاوز 122 ألف تومان

شفق نيوز – طهران

واصلت أسعار العملات ارتفاعها في إيران، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي 122 ألف تومان، وفق ما أفادت به مواقع متابعة أسعار العملات والذهب اليوم الأحد.

وجرى تداول الدولار، صباح اليوم، عند 122.150 ألف تومان، فيما سجل الجنيه الإسترليني أكثر من 162 ألف تومان، وتجاوز سعر اليورو 141 ألفًا و900 تومان.

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الحرة الإيرانية يوم الأربعاء الماضي انهيارًا جديدًا للعملة المحلية بعد أن كسر حاجز 120 ألف تومان، مستمرًا في مسار الهبوط المتسارع للتومان خلال الأيام الأخيرة.

وكانت الأسواق المالية والعملات في إيران قد شهدت في الأسابيع الماضية موجة صعودية متتالية، مسجلة أرقامًا قياسية وممهّدة مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.

ويأتي هذا التراجع في ظل تضخم مرتفع وأسعار متزايدة للعملات الأجنبية، ما زاد المخاوف بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران، خاصة بعد عودة العقوبات الأممية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن استمرار البرنامج النووي.