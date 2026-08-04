استمرار إغلاق أسواق بغداد وانخفاض الأسعار في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استمر إغلاق الأسواق المالية (البورصات) في العاصمة بغداد، عصر الثلاثاء، تزامناً مع الزيارة الأربعينية، فيما فتحت بعض محال الصيرفة أبوابها أمام المواطنين، بينما سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بعض محال الصيرفة التي باشرت عملها في بغداد حافظت على أسعار صرف الدولار دون تغيير، إذ بلغ سعر البيع 152,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 151,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار صرف الدولار، حيث بلغ سعر البيع 152300 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.