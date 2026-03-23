استمرار إغلاق بورصات بغداد وعودة تداول الدولار في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

لم تُسجَّل أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، مع استمرار توقف التداول في بورصات الجملة بسبب عطلة العيد، فيما استأنفت أسواق أربيل عاصمة اقليم كوردستان نشاطها بعد انتهاء العطلة بالاقليم.

ورغم الإغلاق، واصل عدد من محال الصيرفة العمل في بعض مناطق بغداد، حيث سجلت أسعار البيع نحو 155500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154300 دينار لكل 100 دولار.

ومن المؤمل أن تعاود بورصات بغداد عملها يوم غد الثلاثاء، مع انتهاء عطلة العيد في عموم محافظات البلاد باستثناء اقليم كوردستان، وعودة التداول بشكل تدريجي.