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استمرار تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود الاقتصادي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-16T05:07:42+0000
استمرار تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود الاقتصادي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، حيث جددت بيانات اقتصادية قاتمة من الصين أكبر مشتر للخام المخاوف من ركود عالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 94.27 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:59 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52 سنتًا أو 0.58٪ إلى 88.89 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 3٪ خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو تموز ، مع تقلص نشاط المصانع والتجزئة بسبب سياسة بكين الخالية من COVID وأزمة العقارات.

كما شاهد المستثمرون محادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حيث توقع محللون إن مزيدا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة عرضا من الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

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