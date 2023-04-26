استمرار تراجع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 140300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 142400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 139000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141150 ديناراً مقابل الدولار وسعر الشراء 140800 دينار مقابل 100 دولار.