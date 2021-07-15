استمرار انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي، اليوم الخميس، لتصل إلى 210 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 6.25% لتصل إلى 210 ملايين، و113 الفا و114 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي ، حيث بلغت المبيعات فيه 224 مليونا و195 الفا، و972 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 179 مليوناً و773 الفا و114 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 30 مليوناً و340 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 10 شركات صرافة.