انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157500 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاحد 159850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 158000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 157900 دينار مقابل 100 دولار.