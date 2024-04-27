استمرار انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد، اليوم السبت، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 146250 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145800 دينار مقابل 100 دولار امريكي.