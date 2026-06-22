استمرار انخفاض العقود الآجلة لأسعار الخام الأميركي

شفق نيوز- متابعة

شهدت أسواق الطاقة العالمية، مساء يوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً، حيث سجلت العقود الآجلة لخام النفط الأميركي تراجعاً لتصل إلى مستوى 74.82 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا بعد أن تراجعت صباح اليوم الاثنين، أسعار النفط العالمية، عقب اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وسط مؤشرات على تقدم في التفاهمات المتعلقة بقطاع الطاقة والصادرات النفطية الإيرانية.

وانخفض خام برنت، صباح اليوم، بمقدار 1.53 دولار، أو ما يعادل 1.9%، ليصل إلى 79.04 دولاراً للبرميل.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكدت وزارة الخزانة الأميركية، التزام إيران بحرية المرور في مضيق هرمز، فيما أعلنت إصدار ترخيص عام يسمح ببيع الخام الإيراني لمدة شهرين.