استمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، لتسجل 231 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 3.59% لتصل إلى 231 مليوناً و855 ألفاً و498 دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيها 223 مليوناً و373 ألفاً و250 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 186 مليوناً و355 ألفاً و498 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 43 مليوناً و500 ألف دولار بشكل نقدي.

واشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 24 شركة صرافة.