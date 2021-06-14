استمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، لتسجل 223 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 2.27% لتصل إلى 223 مليوناً و373 ألفاً و250 دولار امريكي، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينار عراقي لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاحد حيث بلغت المبيعات فيها 218 مليوناً و422 ألفاً و159 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 186 مليوناً و623 ألفاً و250 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 36 مليوناً و750 ألف دولار بشكل نقدي.

واشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 20 شركة صرافة .