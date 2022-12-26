استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 154400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 153450 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 153750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 154500 دينار، وبلغ سعر الشراء 154400 دينار لكل 100 دولار.