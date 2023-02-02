تجاوز 172 الف دينار.. استمرار ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، بالارتفاع في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا بعد منتصف ظهيرة اليوم، سعر صرف بلغ 172500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح اليوم قد بلغت 170000 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 172000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 167000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن أسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 171750 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 171000 دينار.