استمرار ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 820 الف دينار، وسعر الشراء 816 الف دينار، فيما سجلت امس الاثنين بيع 810 الاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 790 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 786 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 820 الفاً و 830 ألفاً ، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 790 الفا و 800 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 880 الف دينار ، وعيار 21 سعر بيع 840 الف دينار، وعيار 18 بيع 720 الف دينار .