استمرار ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (16 نيسان 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 493 الف دينار، وسعر الشراء 489 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 463 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 459 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 ألف دينار و505 آلاف ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 الفاً و475 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 565 الف دينار، وعيار 22 بيع 520 الف دينار ، وعيار 21 بيع 500 الف دينار ، وعيار 18 بيع 435 الف دينار.