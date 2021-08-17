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استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-17T07:59:47+0000
استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

شفق نيوز/ استمرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بالارتفاع في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (17 اب 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع بلغ 367 الف دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي، مقارنة بيوم امس الذي سجل البيع فيه 365 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 362 الفاً.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً ايضاً عند 337 الف دينار مقارنة بيوم امس الاثنين الذي سجل سعر البيع 335 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 

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